Жозе Моуринью: "Я пытался приобрести Валенсию у "МЮ", когда тренировал "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что будучи тренером "Реала" хотел приобрести защитника "красных дьяволов" Антонио Валенсию. Специалист заявил, что планировал наиграть эквадорца, который тогда выступал крайним хавбеком, на позиции правого защитника.

– Я пытался приобрести Антонио несколько лет назад, когда тренировал "Реал", – сказал для MUTV Моуринью. – Несмотря на то что тогда он не играл на позиции правого защитника, мне казалось, что в этой роли он прекрасно проявит себя. Как бы там ни было, в "Манчестер Юнайтед" мне сказали: "Без шансов".