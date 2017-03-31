Жозе Моуринью: "Я против товарищеских матчей сборных"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что команде придется нелегко в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем". По словам специалиста, это связано с тем, что многие футболисты "красных дьяволов" принимали участие во встречах сборных.

- Я против товарищеских матчей. Мне кажется, они полезны для сборных перед финальными этапами, - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Но игры, которые проходят в середине сезона, смешанные с отборочными встречами, не имеют смысла. Я не знаю, как получилось, что оба наших защитника получили травмы в сборной Англии до матчей.

Я наблюдал за Рохо и Валенсией. Они еще не вернулись в клуб. Если говорить о встрече с "Вест Бромвичем", то она будет сложной. Им было проще, потому что из их состава в национальную команду вызывался лишь один игрок. Также у них было больше времени на отдых.