Жозе Моуринью: "Я понимаю аргументы Руни"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что непричастен к решению форварда "Эвертона" Уэйна Руни завершить международную карьеру. Португалец впечатлен карьерой нападающего в сборной Англии.

– Он сказал мне о своем решении накануне, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Я не говорил, согласен с ним или нет. Просто слушал его аргументы. И я их понимаю. Он делает это ради "Эвертона" и своих близких. Мне нечего ему сказать. Мы просто можем посмотреть на его историю в сборной Англии и поздравить его с этой карьерой.