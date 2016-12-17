Жозе Моуринью: "Я очень рад за Ибрагимовича, он супермен"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 17-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (2:0) отметил, что рад за Златана Ибрагимовича. В сегодняшнем поединке швед оформил дубль. На счету нападающего 11 мячей в 16 матчах премьер-лиги.

- Я счастлив, мы играли очень хорошо, - приводит ВВС слова Моуринью. - Намного лучше, чем в прошлом матче с "Кристал Пэлас". Получалось контролировать мяч. Сейчас должны заработать столько очков, сколько это возможно. Но в "Юнайтед" нельзя плохо играть футбол.

Я очень рад за Златана. Ему не нужно ничего доказывать кому-либо. Но он решил прийти на закате карьеры в самый сильный чемпионат и доказал, что он супермен. То, что он делает в свои 35, - мечта для любого 25-летнего. Сейчас я дам ему небольшой отдых.