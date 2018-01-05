Жозе Моуринью: "Я очень ленив, и мне нравится жить в гостинице"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает нелепыми разговоры о том, что он хочет уйти из клуба. Английские СМИ считают признаком этого тот факт, что португалец до сих пор живет в гостинице после перехода в "МЮ".

– Если болельщикам интересно, комфортно ли мне, то могу их успокоить: мне хорошо, – цитирует A Bola Моуринью. – Я очень ленив, мне нравится жить в гостинице. Не волнуйтесь за меня. Я хорошо себя чувствую. Допустим, жил бы я в доме, который мне не нравится. Это доставляло бы мне дискомфорт. А недовольные люди плохо работают.