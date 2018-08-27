Жозе Моуринью: "Я никогда не был эгоистичен, никогда не думал о себе"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поблагодарил болельщиков за поддержку команды в стартовых матчах чемпионата Англии против "Лестера" (2:1) и "Брайтона" (2:3).

- За свою карьеру я никогда не был эгоистичен, никогда не думал о себе, - цитирует The Telegraph Моуринью. - Я всегда был командным человеком. Я такой. Я действительно счастлив, когда болельщики поддерживают команду. В матче с "Лестером" это было нормально, потому что команда хорошо играла и выигрывала. Но когда нас поддерживали в матче с "Брайтоном", когда мы играли не очень хорошо и проиграли, я испытывал фантастические эмоции. Надеюсь, что и игроки это почувствовали.