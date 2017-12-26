Жозе Моуринью: "Я недоволен результатом, но критиковать своих игроков не буду"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 20-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (2:2) отметил, что его подопечные сделали все возможное, чтобы избежать поражения. Напомним, что по ходу встречи "Юнайтед" проигрывал 0:2.

– Счет 0:2 очень осложнил нашу ситуацию, в перерыве мне нужно было, чтобы игроки поверили в себя, – цитирует сайт "МЮ" Моуринью. – Им нужно было рисковать и ничего не бояться. Они сделали все, что смогли. В последних двух матчах у нас была возможность забить 15 голов, но мы пропускали. Они стараются, у нас есть травмы, но все сражаются, несмотря на проблемы. Я недоволен результатом, как недоволен и матчем с "Лестером". Но критиковать своих игроков не буду. Мы никогда не радуемся ничейному результату, особенно в матчах – где доминируем.