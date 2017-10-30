Жозе Моуринью: "Я не понимаю, за что фанаты освистывали Лукаку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не понимает критики в адрес нападающего команды Ромелу Лукаку. Бельгийца освистали фанаты "МЮ" во время игры чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0).

– Мне даже интересно, почему болельщики не поддержали Лукаку, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Он выкладывается в каждом матче. Даже если не забивает, оказывается очень полезным. Я не понимаю такой реакции болельщиков. Это настоящие "красные дьяволы"? Иногда я их не понимаю. Они платят за билет и делают, что хотят. Могут освистать игрока, даже если он этого не заслуживает. Могут освистать и тренера.