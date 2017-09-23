Жозе Моуринью: "Я не могу выпустить 6 атакующих игроков"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что все футболисты его команды находятся в отменной форме. При этом португалец считает, что это, как хорошо, так и плохо для него.

- Так много футболистов сейчас играют здорово! Это непросто для всех, - приводит Goal.com слова Моуринью. - В кубковом матче играли Марсьяль, Рэшфорд, Мата и Лингард. Они заслуживают, чтобы быть на скамейке запасных? Никто, никто не заслуживает, но их четверо, плюс Лукаку, Мхитарян. А это шесть! Я не могу играть с шестью атакующими футболистами.