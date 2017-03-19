Жозе Моуринью: "Я не из тех людей, которые работают в одном клубе 10-15 лет без реального успеха"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что намерен остаться у руля команды как минимум на три сезона. По словам португальца, дальнейшая его судьба зависит от того, насколько будет успешной работа с "красными дьяволами".

- Я хотел бы остаться в "Манчестер Юнайтед" как минимум на три сезона, - приводит ESPN слова Моуринью. - Думаю, в клубе понимают, что нужна стабильность. Если я добьюсь какого-либо успеха, то могу остаться и после этого. И клуб, и тренер должны быть довольны. Я не из тех людей, которые работают в одном клубе 10-15 лет без реального успеха. Мне необходимо быть успешным, чтобы были поводы для радости и гордости. Но вообще я не отказался бы остаться тут надолго.