Жозе Моуринью: "Я не был тем, кто продал Салаха из "Челси", все наоборот"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью заявил, что он не причастен к переходу нападающего Мохамеда Салаха из лондонского клуба в "Рому". По словам португальца, клуб сделал продажу самостоятельно.

- Люди говорят, что я был тем, кто продал Салаха из "Челси", но все наоборот, – цитирует ESPN Моуринью. – Я купил Салах. Я был тем, кто купил Салаха, я сказал "Челси", чтобы его купили. Но тогда он был еще молодым парнем, который не был готов физически и морально, для него все было тяжело. Мы решили отправить его в аренду, и он начал зреть в "Фиорентине".

Когда люди говорят, что я продал его, они лгут, я купил Салаха. Решение продать его и использовать деньги для покупки другого игрока не было моим. Тем не менее, я не думаю, что это была ошибка, это всего лишь часть нашей работы. Важно то, что он фантастический игрок, и я действительно рад всем, что происходит у него, и даже его голам в играх с "МЮ".