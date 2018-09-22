Жозе Моуринью: "Я думаю, что мы станем лучшей командой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 6-го тура английской премьер-лиги с "Вулверхэмптоном" заявил, что его команда способна стать лучшей в сезоне. Однако португалец отметил, что это будет сложно.

- Я не сказал, что у нас будет больше очков, чем в прошлом сезоне, потому что в том году мы набрали на достаточно приемлемом уровне, - приводит The Guardian слова Моуринью. - Я думаю, что мы станем лучшей командой. Мы будем играть лучше, чем раньше, но я уверен, что это будет очень сложный сезон. Но не только для нас, но и для других.

После 5 туров "МЮ" с 9 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, одержав три победы и потерпев два поражения.

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