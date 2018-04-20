16:28 20 апреля | Футбол — Англия

Жозе Моуринью: "Я действительно рад за Венгера"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что уважает Арсена Венгера как профессионала. Сегодня стало известно, что француз, который возглавлял "Арсенал" с 1996 года, уйдет из клуба по окончанию сезона.

- Я действительно рад за него, - приводит ВВС слова Моуринью. - Уверен, что "МЮ" проявит к нему уважение, которого он заслуживает. Особенно из-за того, что на протяжении многих лет Венгер был соперником сэра Алекса. Слова о "неудачнике"? Дело не в сожалении, так просто получилось. Лично я уважаю его как человека и профессионала. 

Я всегда говорю, что у некоторых короткая память, но у действительно футбольных людей нет коротких воспоминаний. Если Венгер доволен этим решением, то я действительно счастлив за него. Надеюсь, он не уйдет из футбола.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Непорочный как ТИ

хорошая новость для фанатов Арсенала, может наконец перестанет быть асреналом

17:55 20 апреля

devoted

:DDDDD

17:21 20 апреля

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