Жозе Моуринью: "Я действительно рад за Венгера"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что уважает Арсена Венгера как профессионала. Сегодня стало известно, что француз, который возглавлял "Арсенал" с 1996 года, уйдет из клуба по окончанию сезона.

- Я действительно рад за него, - приводит ВВС слова Моуринью. - Уверен, что "МЮ" проявит к нему уважение, которого он заслуживает. Особенно из-за того, что на протяжении многих лет Венгер был соперником сэра Алекса. Слова о "неудачнике"? Дело не в сожалении, так просто получилось. Лично я уважаю его как человека и профессионала.

Я всегда говорю, что у некоторых короткая память, но у действительно футбольных людей нет коротких воспоминаний. Если Венгер доволен этим решением, то я действительно счастлив за него. Надеюсь, он не уйдет из футбола.