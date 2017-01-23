Жозе Моуринью: "Я бы очень хотел, чтобы Руни остался в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил надежду на то, что нападающий Уэйн Руни продолжит карьеру в составе "красных дьяволов" в следующем сезоне. Ранее в СМИ появилась информация о том, что английский форвард может покинуть команду летом 2017 года. По данным The Sun, к 31-летнему игроку проявляет интерес один из китайских клубов.

– У Руни еще есть много того, чем он может быть полезен команде, – приводит Daily Mail слова Моуринью. – Он достиг высокого уровня в своей карьере благодаря усердной работе и сильному характеру. Как вы думаете, имел бы игрок право критиковать Ибрагимовича, если бы швед прошлым летом выбрал Китай или США в качестве места продолжения карьеры? И Руни, и Ибрагимович – игроки, у которых уже сложилась фантастическая карьера! В любом случае, конечный выбор и решение о том, как и где ее завершить, будет за Уэйном. Однако, не скрою, я был бы очень рад, если бы Руни остался в нашей команде.

Ранее сообщалось, что китайский клуб, название которого не уточняется, предлагает Руни зарплату в размере 55 миллионов евро в год.