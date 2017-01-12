Жозе Моуринью выступил с обращением к фанатам "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Ливерпуля" призвал фанатов поддержать команду. Также он отметил, что у "Красных дьяволов" удивительные болельщики.

- Всегда думаю, что мы несем ответственность за участие болельщиков в игре, - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Это наша ответственность. Если мы будем играть очень хорошо или, если будем играть с большим энтузиазмом, то болельщики придут на стадион. Это нормально, что при неудовлетворительной игре фанаты немного расслабляются.

Могу только сказать, что у "МЮ" удивительные поклонники, знаю много фантастических вещей о них. Особенно ярко это проявляется, когда у команды что-либо не получается. В такие моменты позади нас были отличные фанаты, которые поддерживали и гнали команду вперед. В воскресенье предстоит особенный матч для "МЮ" и болельщиков, поэтому приглашаю прийти не просто на футбола, а прийти и играть вместе с нами.