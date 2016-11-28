21:14 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью выдвинули обвинение за неспортивное поведение

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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, информирует пресс-служба организации. Наставник был удален во встрече 13-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:1).

В первом тайме полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба получил желтую карточку за симуляцию, после чего Моуринью кинул бутылку с водой в сторону поля в знак несогласия с решением главного судьи.

Моуринью до вечера 1 декабря должен объясниться. Ранее отмечалось, что португалец может быть дисквалифицирован на два матча. Добавим, что под руководством Моуринью "МЮ" показал свой худший результат в 13 турах за всю историю выступлений в премьер-лиге.

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