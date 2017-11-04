Жозе Моуринью: "Встреча с фанатами "Манчестер Юнайтед"? Я не могу встретиться с четвертью планеты"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался встретиться с болельщиками клуба. Объединение фанатов "красных дьяволов" The Manchester United Supporters Trust пригласило специалиста обсудить возникшие проблемы, однако он отклонил предложение.

Ранее португалец упрекал фанатов в том, что они недостаточно поддерживают команду.

– Я не могу встретиться с четвертью планеты, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Думаю, что четверть всего населения мира болеет за "Манчестер Юнайтед", я не могу с ними встретиться.

Отметим, после 10 туров "МЮ" занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на пять очков. Команда также обеспечила себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов, в четырех встречах набрав 12 очков.