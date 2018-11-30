Жозе Моуринью: "Все знают, что Феллаини - это не Марадона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказал свое мнение об игре полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини. 55-летний португальский специалист признался, что 31-летний бельгиец часто забивает голы в важных матчах.

– Феллаини получает такое игровое время, которое заслуживает, – цитирует Моуринью BBC Sport. – Каждый знает, что Маруан – это не Диего Марадона, но все в курсе, на что способен бельгиец. Феллаини часто забивает такие важные голы, когда наши форварды остаются бессильными. Его результативность приносила важные победы "Манчестер Юнайтед". Я пробую Маруана на разных позициях, например, в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Бернли"​ (2:0) он сыграл третьего центрального защитника, а во многих других играх бельгиец располагался в нападении.

В текущем сезоне Феллаини сыграл в 15 играх во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в АПЛ с 21 очками после 13 туров.