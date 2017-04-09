Жозе Моуринью: "Все восхищаются Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил восхищение физическими кондициями нападающего "Сандерленда" Джермейна Дефо. 34-летний форвард в текущем сезоне забил 14 голов в 33 матчах во всех турнирах и вернулся в сборную Англии.

- Все восхищаются Златаном Ибрагимовичем, но почему тогда никто не обращает внимания на Дефо? - цитирует The Sun Моуринью. - Джермейн в невероятной форме. Он по-прежнему быстр, инстинкт киллера при нем. То, как он двигается, как он бьет по мячу... Нет ощущения, что Дефо старше 30.