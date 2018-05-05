Жозе Моуринью: "Возможно, теперь меня не будут спрашивать, почему тот или иной футболист не играет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью раскритиковал футболистов после поражения от "Брайтона" (0:1) в матче чемпионата Англии. По его словам, игрокам не хватило мотивации.

– Мы сделали мало, – цитирует Sky Sports Моуринью. – Игроки, которые заменили своих партнеров, были не так хорошо. Когда такое происходит, тяжело играть единой командой. Возможно, теперь меня не будут спрашивать, почему тот или иной футболист не играет. Я предупреждал игроков, знал, что такое может произойти. Но не смог убедить, что важно набрать еще четыре очка. Для меня это важно, но, возможно, не для игроков.