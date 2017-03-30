19:33 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Возглавить сборную Бразилии? Эту команду должен тренировать бразилец"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что потенциальная работа в сборной Бразилии видится ему тяжелой. Специалист подчеркнул, что после "МЮ" ему нужна будет работа попроще.

– Тренировать сборную Бразилии? (Смеется) Думаю, после "Манчестер Юнайтед" мне нужна будет работа полегче, – цитирует ESPN Моуринью. – Тренировать национальную команду заметно сложнее, тем более бразильскую. Очевидно, что каждый специалист хочет работать с лучшими клубами и сборными. У бразильцев успешная команда, в которой много талантливых футболистов. Но, думаю, сборную Бразилии должен тренировать бразилец.

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