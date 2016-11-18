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Жозе Моуринью: "Венгера все уважают, а меня - нет"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 12-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" отметил, что в субботней игре встретятся два действующих наставника, имеющие наилучшие показатели в премьер-лиге. Португальский специалист также высказал мнение о том, что болельщики проявляют к рулевому лондонской команды Арсену Венгеру большее уважение, чем к нему.

– В завтрашнем матче с "Арсеналом" встретятся два главных тренера с лучшими показателями в лиге, так как Алекс Фергюсон больше не работает на тренерском мостике, – приводит The Guardian слова Моуринью. – У нас с Арсеном Венгером шесть или семь чемпионских титулов в Англии на двоих. У меня три, у Венгера – три или четыре, не знаю точно. Означает ли это, что нас нужно уважать, даже когда наши команды не показывают лучшую игру? Думаю, Венгера уважают все, а меня – нет. При этом свой последний чемпионский титул я выиграл 18 месяцев назад. Не припомню, когда француз последний раз становился с командой обладателем трофея. Я просто продолжаю работать в своей манере, чтобы выиграть чемпионат Англии в четвертый раз в карьере.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом" состоится 19 ноября. Начало встречи - в 15.30 по московскому времени.

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