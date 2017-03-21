Жозе Моуринью: "Венгер станет последним тренером, который проработал в клубе более 20 лет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в настоящее время не будет уже тренеров, которые дольше 10 лет будут работать в одной команде. По мнению португальца, последним таковым будет Арсен Венгер, тренирующий ныне "Арсенал".

- Не думаю, что в наше время тренер может работать по 20 лет, - цитирует France Football Моуринью. - Это стало невозможным. Не только из-за клубов, но и из-за самих тренеров. Венгер будет последним. Когда он покинет "Арсенал", мы не увидим в следующем десятилетии подобного тренера, который будет работать в одном клубе более семи лет. Ок, может быть, кто-то и проработает максимум десять.