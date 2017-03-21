12:15 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Венгер станет последним тренером, который проработал в клубе более 20 лет"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в настоящее время не будет уже тренеров, которые дольше 10 лет будут работать в одной команде. По мнению португальца, последним таковым будет Арсен Венгер, тренирующий ныне "Арсенал".

- Не думаю, что в наше время тренер может работать по 20 лет, - цитирует France Football Моуринью. - Это стало невозможным. Не только из-за клубов, но и из-за самих тренеров. Венгер будет последним. Когда он покинет "Арсенал", мы не увидим в следующем десятилетии подобного тренера, который будет работать в одном клубе более семи лет. Ок, может быть, кто-то и проработает максимум десять. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Достижение другого француза, Ги Ру, проработавшего в "Осере" тренером более 40 лет (!!!), при всех понтах Асрена Венгеровича ему НЕ ПО ПЛЕЧУ.

12:52

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