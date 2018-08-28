Жозе Моуринью: "Венгер - специалист по неудачам, а я - нет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера неудачником. Также он отметил, что ничего не боится в футболе.

- Арсен - специалист по неудачам, я - нет, - приводит Goal слова Моуринью. - Если он прави и я действительно боюсь провалов, то это только потому, что я не терпел неудачи много раз. Боюсь ли я чего-то в футболе? Нет.

Ранее сообщалось, что Моуринью может быть уволен из "МЮ" из-за неудачного старта. Команда одержала одну победу в трех матчах чемпионата Англии.