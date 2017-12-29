Жозе Моуринью: "Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола, но был ли он лучше Паоло Мальдини или Рио Фердинанда?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что переход Виргила ван Дейка в "Ливерпуль" за 84,5 миллиона евро – реалии современного футбола. Португалец подчеркнул, что нельзя подвергать критике подобные решения.

– Реальность такова, что если они считают этого игрока подходящим и действительно хотят, чтобы он выступал за их команду, им придется либо заплатить назначенную цену, либо забыть про него, – цитирует Mirror Моуринью. – Таков рынок на данный момент.

Неправильно сравнивать суммы, которые тратятся сейчас с суммами которые тратились раньше. Я даже не говорю о том, что было десять лет назад нельзя сопоставить даже то, что происходило всего три года назад. Нельзя сравнивать разные реалии.

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола, но был ли он лучше Паоло Мальдини, Джузеппе Бергоми или Рио Фердинанда? Да, иногда приходится платить сумасшедшие деньги но если не делать этого, можно остаться без трансферов вообще. Все очень просто, так что никакой критики в сторону "Ливерпуля".

Напомним, 26-летний ван Дейк стал самым дорогим защитником в истории футбола и самым дорогостоящим трансфером "Ливерпуля".