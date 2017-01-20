16:12 20 января | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "Валенсия сейчас - лучший правый защитник"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что Антонио Валенсия сейчас является лучшим правым защитником мира. По словам специалиста, он хотел подписать эквадорца, когда возглавлял "Реал", но сделка не состоялась.

- Он тогда не играл правого защитника, - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Я видел его справа в обороне. Но "МЮ" был довольно тверд и сразу прервал всяческие переговоры о возможности продажи. Антонио играет лучше, чем когда-либо. 

Думаю, сейчас он лучший правый защитник, которого только можно получить. В футболе нет более сильного правого защитника. Для нас иметь в составе такого классного игрока и хорошего человека - привилегия.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ