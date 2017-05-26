Жозе Моуринью: "Валенсия мне нравился еще до моего прихода в "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рад, что защитник Антонио Валенсия подписал новый контракт. Португальский специалист признался, что ему нравился эквадорец еще до прихода в стан "Красных дьяволов".

- Не секрет, что я был фанатом Антонио задолго до того, как присоединился к "МЮ", - цитирует пресс-служба клуба Моуринью. - Я знал, какой он фантастический игрок, и он не разочаровал меня. Я искренне верю, что для нас большая честь иметь в команде такого хорошего игрока и такого хорошего человека. Я рад, что он продлил контракт.