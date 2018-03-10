Жозе Моуринью: "В следующем сезоне Санчес будет еще лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уверен, что нападающий Алексис Санчес пока еще не до конца адаптировался в команде, чтобы демонстрировать свой максимум. Чилиец перебрался в стан "МЮ" этой зимой из "Арсенала" и с тез пор забил всего 1 гол в 8 матчах.

- Алексис учится играть с нами, а мы учимся, как извлечь из него максимум, - цитирует BBC Моуринью. - Он пришел в команду в худший момент сезона - зимнее трансферное окно. Вот почему я не очень люблю зимние покупки. Я думаю, что подписание Санчеса было шансом, который нельзя было упускать. Конечно, в следующем сезоне Алексис будет еще лучше.