Жозе Моуринью: "В некоторые моменты игры с "Блэкберном" мы не чувствовали себя фаворитами"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил "Блэкберн", который его команда обыграла в матче 1/8 финала Кубка Англии со счетом 2:1. По его словам, соперник сумел навязать борьбу "МЮ".

– Я поздравляю "Блэкберн", который провел более чем хорошую игру, – цитирует ВВС Моуринью. – Он играл смело, мощно. Мы порой оказывались в сложном положении. На протяжении ряда отрезков матча мы не могли ощущать себя фаворитом. "Блэкберн" играл блестяще. Он забил нам невероятный гол, это был превосходный гол. Но мы сохраняли спокойствие и добились своего.