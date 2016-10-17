Жозе Моуринью: "В "МЮ" Руни не утратил своих позиций"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступился за нападающего своей команды Уэйна Руни. Форвард подвергся критике в последние недели и потерял место в основном составе сборной Англии.

– Для Руни настало время, чтобы перечеркнуть все, что было сказано против него, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Лучшее место для этого – дом. В "Манчестер Юнайтед" он не утратил своих позиций. Моя работа состоит в том, чтобы выбирать состав, делать свой выбор. У меня есть 24 игрока. И для меня все они – основной состав.