12:52 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "В "МЮ" Руни не утратил своих позиций"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вступился за нападающего своей команды Уэйна Руни. Форвард подвергся критике в последние недели и потерял место в основном составе сборной Англии.

– Для Руни настало время, чтобы перечеркнуть все, что было сказано против него, – цитирует Daily Mail Моуринью. – Лучшее место для этого – дом. В "Манчестер Юнайтед" он не утратил своих позиций. Моя работа состоит в том, чтобы выбирать состав, делать свой выбор. У меня есть 24 игрока. И для меня все они – основной состав.

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