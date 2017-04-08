Жозе Моуринью: "В "МЮ" Эрнандес забивал бы по 20 голов за сезон"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что многим футболистам не хватает бомбардирских качеств, которые есть у нападающего "Байера" Хавьера Эрнандеса. Ранее португалец заявил, что "МЮ" не продал бы мексиканца, будь он у руля команды на тот момент.

– Учитывая стиль игры "Манчестер Юнайтед", особенно в родных стенах, думаю, Хавьер Эрнандес в составе нашей команды забивал бы по 20 голов за сезон, – цитирует Goal.com Моуринью. – Даже если бы он выходил со скамейки запасных на последние 10-20 минут игры, он все равно бы забивал свои 20 мячей. У мексиканца есть инстинкт киллера, чего многим игрокам в современном футболе очень не хватает.