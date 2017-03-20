Жозе Моуринью: "В "МЮ" больше нет игроков вроде Гиггза, Скоулза и Кина, поэтому нам нужен был Ибрагимович"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что команде необходим был Златан Ибрагимович для создания позитивной атмосферы. Форвард перешел в "МЮ" 1 июля 2016 года и на данный момент является лучшим бомбардиром клуба.

- Нужно адаптироваться к клубным реалиям, его требованиям и задачам, - цитирует France Football Моуринью. - В команде необходимо создать хорошую стабильную атмосферу. В "МЮ" больше нет таких ярких личностей, как Райан Гиггз, Пол Скоулз или Рой Кин. Есть Уэйн Руни и Майкл Кэррик, последние лица того поколения.

Именно поэтому было важно заполучить Златана. Он обладает достаточной харизмой и уровнем, чтобы стать больше чем обычным игроком в команде, не зная ее культуры и традиций.