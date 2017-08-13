Жозе Моуринью: "В этом сезоне "МЮ" будет сильнее, чем в прошлом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что его команда может выиграть титул в этом сезоне. По его словам, в этом году он знает своих игроков лучше, чем в том.

- Это может произойти не потому, что я выигрывал раньше, - цитирует Sky Sports Моуринью. - Понятно, что во втором сезоне главный тренер лучше знает своих игроков. Я не говорю, что лучше знаю чемпионат Англии, ведь уже давно здесь работаю.

Есть вероятность того, что в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" будет сильнее, чем в прошлом. Но я не знаю, выступим ли мы лучше и выиграем титул.