Жозе Моуринью: "В четверг у меня важный матч против "Ростова". Я хочу отдохнуть и подготовится к нему"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1/4 финала Кубка Англии против "Челси" (0:1) отметил, что игру можно разделить на две части - до удаления Андера Эрреры на 35-й минуте и после. По словам португальца, арбитр встречи Майкл Оливер постоянно принимает решения не в пользу его команды. При этом тренер напомнил: впереди у "МЮ" - ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы с "Ростовом" (на "Олд Траффорд" после 1:1 в гостях).

- Я не буду говорить об удалении, - приводит ВВС слова Моуринью. - Я просто хочу сказать, что я действительно горжусь своими игроками и болельщиками "МЮ". У нас очень важный матч в четверг, поэтому я хочу немного отдохнуть и подготовиться к нему как можно лучше.

Каждый может анализировать игру с разных точек зрения. Но все будут рассматривать матч до красной карточки и после нее. Судья не дал еще две желтые, которые должен был. Я не хочу говорить только об этом.

Майкл Оливер - судья с фантастическим потенциалом. Но в четырех матчах он дал три пенальти в наши ворота и красную карточку. И я не могу этого изменить. Я просто пожал ему руку и поздравил.