Жозе Моуринью: "Уверен, что Ибрагимович останется в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не сомневается в том, что нападающий Златан Ибрагимович в ближайшее время не сменит клубную прописку. Специалист не исключил, что следующий сезон станет для форварда последним.

- Уверен, что Ибрагимович останется в "Манчестер Юнайтед", - приводит Sky Sports слова Моуринью. - Он знает, что в следующем сезоне мы постараемся стать лучше и разделить с ним, возможно, последний сезон в его карьере на самом высоком уровне. Златан адаптировался в клубе. Я предоставил ему несколько выходных для встречи с семьей, но он решил остаться с командой. Поэтому не сомневаюсь, что он не уйдет.