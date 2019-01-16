Жозе Моуринью: "Уход Чеха - это большая потеря для футбола"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью считает, что уход голкипера Петра Чеха​ из футбола – большая потеря. Чешский вратарь объявил о завершении карьеры в конце сезона.

– Для меня большая честь быть менеджером, который вручил Петру Чеху футболку с номером один, – цитирует Sky Sports Моуринью. – С тех пор он постоянно подтверждал свое право на нее своими выступлениями, сухими матчами, титулами и профессионализмом. Это большая потеря для футбола, но его страницу не вырвать из истории