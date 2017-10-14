Жозе Моуринью: "Удивлен решению выпустить травмированного Феллаини в матче сборной Бельгии"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен решением тренерского штаба сборной Бельгии включить полузащитника Маруана Феллаини в стартовый состав на отборочный матч чемпионата мира-2018 против Боснии и Герцеговины (4:3). Футболист получил повторное повреждение, из-за которого он рискует пропустить несколько встреч.

- Я не могу контролировать то, чем они занимаются в национальной команде, - цитирует ESPN Моуринью. - Я удивлен, но не злюсь. Я не могу злиться, ведь от меня такие решения не зависят.