Жозе Моуринью: "У Погба много хороших матчей. Например, с "Ростовом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил мнение, что критика в адрес полузащитника Поля Погба не всегда обоснована. По словам специалиста, статус самого дорого футболиста в мире давит на 24-летнего француза.

– Я думаю, что ценник, который Погба носит на своей спине, – это проблема для него, – приводит Goal.com слова Моуринью. – Она давит на Поля. Надеюсь, что этим летом его трансфер перестанет быть самым дорогим в истории, а давление спадет. Если бы мы купили Погба за половину его стоимости, то все бы говорили, какой это успешный переход. Но все ждут от него игры, соответствующей ценнику.

Приходится часто слышать не самую конструктивную критику в его адрес. У Погба много отличных матчей, например, против "Ростова". Думаю, он подвергается несправедливой критике.