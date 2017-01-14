08:26 | ФУТБОЛ — Англия

Жозе Моуринью: "У Погба есть все качества, чтобы стать капитаном "МЮ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Поль Погба может в будущем стать капитаном команды. 23-летний француз с 2009 по 2012 год выступал за "Красных дьяволов", после чего перешел в "Ювентус", а прошлым летом вернулся в английскую команду.

- Думаю, что у Погба есть шансы стать капитаном "МЮ", - цитирует Goal Моуринью. - Он обладает харизмой, амбициями, менталитетом и профессионализмом. Несмотря на небольшой возраст, у него уже есть все ингредиенты для капитанства, поэтому я думаю, что он может быть им. 

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