Жозе Моуринью: "У нас было слишком много ошибок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Брайтона" (2:3) в матче 2-го тура чемпионата Англии посетовал на ошибки. По его словам, соперник наказал за каждую из них.

– У нас было слишком много ошибок, за которые мы и были наказаны, – цитирует Моуринью BBC. – Иногда вы допускаете ошибки, но не получаете наказания. Однако сегодня мы были наказаны за каждую ошибку. Третий гол оказался очень тяжелым.

Мы плохо играем в пас? Даже не хочу начинать. В прошлом сезоне меня критиковали за то, что я слишком открыто говорил об действиях моих игроков. Теперь же я буду открыт, только когда они сыграют хорошо. Я не могу критиковать их желание.

Когда мы забили первый гол, то подумал, что мы выиграем. Однако потом мы прпустили три гола. Конечно, допускаешь мысль, что можно спасти игру, но было уже поздно.