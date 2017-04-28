Жозе Моуринью: "У "МЮ" накопилась невероятная усталость"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетовал на усталость игроков и обилие травм после матча чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (0:0). При этом он отметил, что до перерыва команда играла убедительно.

– Мы хотели сделать больше с точки зрения атаки, – цитирует ВВС Моуринью. – В первом тайме хорошо контролировали ситуацию, а во втором было сложнее. Нужно было принять решение играть на ничью, пришлось много бороться. Нам не хватало качества в центре поля. А в первой половине мы были опасны, создавали моменты, хорошо двигались, хотя теряли мяч слишком часто.

Конечно, с таким количеством проблем, травм у нас накопилась невероятная усталость. Ребята же отдали абсолютно все на поле. Почему травмирован Погба? Потому что два часа играл с "Андерлехтом", а через два дня – с "Бернли". У нас есть неприятные совпадения в виде травм колен, есть травмы, обусловленные усталостью. Будем бороться до конца. В этом матче мы потеряли еще двоих: Фосу-Менса получил травму, а Феллаини удален.

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"