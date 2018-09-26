Жозе Моуринью: "У "МЮ" были хорошие возможности убить "Дерби Каунти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после поражения от "Дерби Каунти" в 1/16 финала Кубка лиги признался, что команда хотела выиграть турнир. По мнению португальца, "МЮ" мог решить исход игры в свою пользу.

- Мы не забивали, когда могли, - цитирует BBC Моуринью. - У нас были хорошие ситуации, чтобы убить соперника. Нам нужно было решить исход игры, но мы этого не сделали.

Кубок лиги больше не волнует нас, потому что не сыграем в нем до следующего сезона. Это второстепенный турнир, в котором мы участвуем. "МЮ" хотел победить, поэтому сейчас есть разочарование.