Жозе Моуринью: "У меня никогда не было целого сезона без трофеев"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что для него необычно проводить сезон без завоевания титулов. Прошлые победы португальца, по его мнению, оказывают давление на команду перед финалом Кубка Англии против "Челси".

- Моя карьера была построена на победах, - цитирует ESPN Моуринью. - Всегда были победы и победы. И вот уже почти год без побед, и я начинаю чувствуовать, что это важнее людей, которые никогда ничего не выигрывали.

Люди, которые никогда ничего не выигрывают, хуже тех, кто всегда побеждает, а потом однажды нет. У меня никогда не было целого сезона без побед, поэтому если я не выиграю Кубок Англии, тот факт, что мы вышли в финал, превратится в простую "возможность".