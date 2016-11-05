Жозе Моуринью: "У меня нет никаких претензий к Ибрагимовичу. Он играет самоотверженно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что нападающий команды Златан Ибрагимович, несмотря на отсутствие голов в последних матчах, заслуживает похвалы за самоотверженные действия у ворот соперника. По словам португальского специалиста, шведскому форварду не хватает удачи в завершающих стадиях атак.

– Самое главное, что Ибрагимович приносит команде пользу, – приводит Sky Sports слова Моуринью. – Да, швед не может в последнее время похвастаться блестящей результативностью, но он раз за разом создает у ворот соперника много опасных моментов, действуя самоотверженно. Если я правильно помню, в играх со "Стоук Сити", "Ливерпулем", "Челси" и "Бернли" Ибрагимович доставил защитникам соперника немало проблем. Он умеет действовать очень динамично.

Не могу сказать того же применительно к матчу с "Фенербахче" в Лиге чемпионов. Но для меня важно его фантастическое отношение к игре, его азарт, его самоотдача. Ибрагимович не боится ответственности. Так что к нему у меня нет никаких претензий.

В этом сезоне в составе "Манчестер Юнайтед" Ибрагимович сумел забить 6 голов в 16 матчах. После 10 туров в чемпионате Англии команда Жозе Моуринью отстает от группы лидеров на 8 очков.