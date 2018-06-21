Жозе Моуринью: "У Фреда есть все, что нам нужно - креативный мозг и видение поля"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход бразильского полузащитника Фреда. Ранее футболист выступал за "Шахтер".

- Фред дополнит те качества полузащитников, которые у нас уже есть, - цитирует португальца официальный сайт клуба. Его креативный мозг и видение поля придадут нашей игре другое измерение. Я очень рад, что он присоединился к нашему клубу. Наши игроки знают, насколько важным он может стать для команды.

Контракт подписан на пять лет с возможностью продления еще на сезон. Условия трансфера не разглашаются. По неофициальной информации, "МЮ" заплатил за игрока около 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 26 матчах украинского чемпионата, забил три гола и отдал пять результативных передач.