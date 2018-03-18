Жозе Моуринью: "Тяжело, когда соперники тратят на трансферы больше, чем "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен тем, какие суммы руководство клуба выделяет на трансферы. Несмотря на это, португальский специалист заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов с "красными дьяволами".

- Если клубы, которые находятся в лучшей ситуации, чем мы, и они прекратят тратиться, а мы - нет, я скажу, что мы в равных условиях, - цитирует Goal Моуринью. - Но если они в лучшей ситуации, но продолжают вкладывать деньги на том же уровне, что и мы, или больше, это непросто. Это также просто, как и тяжело.

Я не говорю, что мы никогда не догоним их. И у вас есть лучшее доказательство этого - я выигрывал Лигу чемпионов с "Интером". Я делал это с "Реалом" или "Барселоной", Роналду или Месси. Когда я тренировал Криштиану, мы не смогли выиграть Лигу чемпионов. Но мы можем сделать это, и снова будем бороться за титул. В этом нет сомнений.

Напомним, Моуринью возглавляет "МЮ" с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Поля Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).