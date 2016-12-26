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Жозе Моуринью: "Тренер, которого не увольняли, - не тренер"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что период Дэвида Мойеса в стане "Красных дьяволов" был всего лишь плохим моментом в карьере. По его мнению, тренер, которого не увольняли, не является тренером. Сегодня "МЮ" предстоит сыграть с "Сандерлендом", который ныне тренирует Мойес.

- Не знаю, была ли задача Мойеса более сложной, чем у меня, - цитирует Goal Моуринью. - Но я думаю, что тренер, которого не увольняли, - не тренер или по крайней мере не хороший тренер. Мы должны быть уволены. Думаю, что это был просто плохой момент в карьере Дэвида и он должен делать то, что сделал и я, - двигаться дальше. Собственно, он так и поступил.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

Кто-то забыл,что у МЮ был Фергюсон.

17:14

Очень плохой мальчик

Уже соломку стелет.

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