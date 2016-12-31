Жозе Моуринью: "Травма Ибрагимовича стала бы катастрофой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что очень опасается травмы Златана Ибрагимовича. При этом он подчеркнул, что не планирует зимой усиливать атаку.

– Очевидно, что травма Ибрагимовича была бы катастрофой, – цитирует AFP Моуринью. – Посмотрите на его статистику. В Испании Криштиану Роналду и Месси тоже много забивают, но с пенальти. А у Ибрагимовича лишь один гол с пенальти.

В январе нападающих не будем подписывать. У нас есть Златан, Руни, Рэшфорд и Марсьяль. В команде всего 24 футболиста. Я знаю, на кого и когда рассчитывать. А кто сможет сделать нашу атаку еще сильнее? Вряд ли зимой найдется такой игрок.