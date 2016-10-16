Жозе Моуринью: "Тэйлору будет непросто показать объективное судейство в матче "Ливерпуля" и "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии выездного матча 8-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" высказал мнение, что арбитру встречи Энтони Тэйлору придется работать под серьезным давлением. По словам португальца, в предстоящей игре ему будет непросто показать хорошее судейство.

– Я извлек урок из того, что меня уже много раз наказывали за мои слова об арбитрах, – цитирует goal.com Моуринью. – Так что я не хочу ничего говорить об этом. Мистер Тэйлор очень хороший судья, однако считаю, что ему придется работать под давлением в предстоящей встрече. Матч будет непростой, поэтому арбитру будет трудно показать хорошее судейство.

Ранее болельщики подвергли критике решение о назначении Тэйлора на эту встречу. Арбитр родом из Уитеншоу - пригорода Манчестера. Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" состоится 17 октября. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.