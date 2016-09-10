Жозе Моуринью: "Судья совершил две большие ошибки"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что его команда неудачно провела первый тайм матча 4-го тура премьер-лиги с "Манчестер Сити" (1:2). Также португалец раскритиковал арбитра встречи Марка Клаттенбурга.

– Два тайма были совершенно разными, – цитирует ВВС Моуринью. – В первом тайме мы не соответствовали уровню, который нужен для победы в такой игре. Нужно быстрее принимать решения, думать. Некоторые игроки выпадали, мы легко теряли мяч, позволяли сопернику выигрывать борьбу и заплатили за ошибки. Во втором тайме мы стали настоящей командой, которая билась за результат. Заслуживали гол после перерыва.

Судья же совершил две большие ошибки. Браво заслуживал удаления и пенальти. Если бы то же самое мой игрок сделал в центре поля, то он точно был бы удален. Также рукой сыграл Отаменди у себя в штрафной. Было видно, что он смотрит на мяч. Это не случайность.